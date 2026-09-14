Vaticano revoca recortes salariales de la pandemia bajo nueva administración papal

Las decisiones financieras en las cúpulas de poder global suelen reflejar cambios silenciosos pero profundos en la estabilidad de una institución. Lo que alguna vez fue una medida de emergencia se convierte en un recordatorio de tiempos pasados cuando las cuentas finalmente logran equilibrarse.El papa León XIV firmó un documento oficial que elimina las medidas de contención salarial aplicadas en 2021. Durante la crisis sanitaria, se redujeron los sueldos de cardenales, jefes de dicasterios y clérigos para afrontar un déficit significativo en las arcas de la Santa Sede.La nueva disposición especifica que no se devolverán las cantidades descontadas ni se reconocerán atrasos por los aumentos bienales suspendidos entre 2021 y 2023. Esta medida busca normalizar la nómina sin generar un gasto retroactivo que comprometa la estabilidad recién alcanzada.Los informes financieros más recientes muestran un superávit de 1.6 millones de euros en 2024, contrastando con el déficit de 51.2 millones del año anterior. Este repunte, impulsado por el aumento en las donaciones, marca el camino hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo.