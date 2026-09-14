Vaticano revoca recortes salariales de la pandemia bajo nueva administración papal

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Un cambio en la política financiera de la institución religiosa marca el fin de una era de austeridad forzosa. Los números revelan una recuperación que redefine el rumbo económico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:26 AM.
En Internacional y editada el 14/09/2026 09:28 AM.