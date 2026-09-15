Bruselas exige soluciones urgentes y devoluciones a Marruecos tras la crisis en Ceuta

La gestión de las fronteras exteriores se convierte en el epicentro del debate comunitario cuando los flujos migratorios ponen a prueba la resistencia de los enclaves estratégicos. Lo que comienza como un desafío local se transforma rápidamente en una prioridad de seguridad para toda la Unión.El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, solicitó en el Parlamento Europeo una solución de urgencia ante la crisis vivida en Ceuta. El funcionario abogó por la devolución a Marruecos de todos los migrantes que ingresaron ilegalmente en el enclave, calificando los sucesos de finales de julio como una dura prueba sin precedentes.Brunner destacó la resistencia de la población ceutí y subrayó un punto crucial para la estabilidad regional: la integridad del espacio Schengen se preservó, ya que nadie logró traspasar esa frontera interior. No obstante, advirtió que es imperativo redoblar los esfuerzos para evitar la repetición de estos episodios.Para concretar esta estrategia, el comisario viajará a Madrid con el fin de reunirse con los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz. El objetivo es alinear las respuestas nacionales con una diplomacia migratoria firme y el fortalecimiento de los controles en las fronteras exteriores.