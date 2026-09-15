Bruselas exige soluciones urgentes y devoluciones a Marruecos tras la crisis en Ceuta

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La Comisión Europea reclama medidas inmediatas para gestionar los flujos migratorios en el enclave español. El enfoque se centra en fortalecer las fronteras exteriores y garantizar la integridad del espacio Schengen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 15/09/2026 09:38 AM.