Mexicanos en Estados Unidos celebran el Grito entre el crecimiento demográfico y el temor migratorio

Las calles de las principales ciudades estadounidenses se preparan para recibir el eco de una celebración que trasciende fronteras, pero este año el ambiente está cargado de una dualidad que define la experiencia de millones de personas. La fiesta se mezcla con la prudencia en un contexto donde los números cuentan dos historias muy distintas.La población hispana en Estados Unidos alcanzó los 70.1 millones de habitantes, representando el 21 por ciento del total del país, con los mexicanos constituyendo el grupo más numeroso con cerca de 39 millones. Sin embargo, las detenciones migratorias llegaron a casi 51 mil en agosto, marcando el tercer mes consecutivo en niveles récord, aunque las deportaciones se mantuvieron estables en alrededor de mil 200 diarias.En Chicago, donde residen aproximadamente 590 mil personas de ascendencia mexicana, se realizaron múltiples celebraciones durante el fin de semana, incluyendo el tradicional evento en Grant Park. Por su parte, el Consulado de México en Nueva York llevó a cabo el Grito en Sunset Park, Brooklyn, por segundo año consecutivo fuera de Manhattan, en un barrio que alberga a más de 18 mil mexicanos y que además conmemora los 200 años del consulado.La estrategia del ICE ha evolucionado hacia intervenciones sorpresa con vehículos sin identificar y despliegues de no más de cinco minutos, lo que ha permitido aumentar las detenciones en más del 50 por ciento durante 2026. A pesar del temor, las celebraciones recuperan visibilidad con la participación de artistas como Ha-Ash, Rosy Arango y la Banda Unión, junto con espectáculos de lucha libre y gastronomía tradicional.Mientras el Departamento de Policía de Nueva York establece operativos de seguridad perimetral, las familias mexicanas viven estas festividades con una mezcla de orgullo y precaución, celebrando desde la discreción cuando es necesario, pero sin dejar de lado el grito que las identifica.