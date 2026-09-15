Ministro israelí busca revocar nacionalidad a directores del documental 'Naza' premiado en Venecia

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Una cinta galardonada que expone las tácticas militares en Gaza desata la ira del gobierno israelí. La amenaza de revocar la ciudadanía de sus creadores enciende el debate sobre la disidencia y el arte en tiempos de guerra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 09:08 AM.
En Internacional y editada el 15/09/2026 09:14 AM.