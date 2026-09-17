Casa Blanca alerta por aumento letal de análogos del fentanilo mientras Trump presiona a México

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Estados Unidos emite una advertencia técnica sobre el incremento de variantes sintéticas del fentanilo en su territorio, vinculando el flujo al tráfico transfronterizo. Mientras la administración de Trump reconoce los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum, exige mayor rigor en la inspección de puertos y el combate a la corrupción interna.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 10:05 AM.
En Internacional y editada el 17/09/2026 09:13 AM.