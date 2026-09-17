Pánico a bordo: avión de Sepehran Airlines sufre colapso de techo y aterriza de emergencia en Irán

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Un vuelo comercial sufrió fuertes turbulencias y daños estructurales poco después de despegar, obligando a un aterrizaje de emergencia. El incidente reaviva las preocupaciones sobre la seguridad de la aviación iraní, afectada por décadas de sanciones, en medio de una nueva ofensiva de Washington para aislar financieramente a Teherán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 10:13 AM.
En Internacional y editada el 17/09/2026 10:20 AM.