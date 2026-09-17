Pánico a bordo: avión de Sepehran Airlines sufre colapso de techo y aterriza de emergencia en Irán

Momentos de terror se vivieron a bordo de un vuelo de Sepehran Airlines en Irán, luego de que la aeronave enfrentara severas turbulencias y daños estructurales poco después de despegar del aeropuerto de Mashhad. El incidente, que involucró el reventón de un neumático y daños en uno de los motores del Boeing 737, obligó a la tripulación a ejecutar un aterrizaje de emergencia, no sin antes provocar el colapso de una parte del techo de la cabina, generando pánico entre los pasajeros.Según reportes de medios internacionales, esta no era la primera señal de alerta para dicha aeronave. El vuelo ya había sido cancelado en dos ocasiones el 13 de septiembre debido a fallas técnicas, lo que plantea serias interrogantes sobre los protocolos de revisión previa al despegue y el estado general de la flota.Este suceso pone nuevamente bajo la lupa las precarias condiciones de la aviación civil iraní. Durante décadas, las sanciones impuestas por Estados Unidos han restringido severamente el acceso del país a repuestos originales, componentes y servicios de mantenimiento especializados, obligando a las aerolíneas locales a operar con recursos limitados que comprometen los estándares de seguridad.La presión sobre Irán no se limita al ámbito aeronáutico. En un movimiento paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), reunió recientemente a representantes de instituciones financieras globales. El objetivo de esta campaña es cortar los flujos de ingresos y las redes de adquisición del gobierno iraní, limitando su acceso al sistema financiero internacional bajo la acusación de que estos nodos son utilizados para el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.Mientras Washington intensifica su estrategia de aislamiento económico y financiero contra Teherán, incidentes como el del Boeing 737 en Mashhad sirven como un recordatorio tangible de las consecuencias colaterales que estas restricciones tienen en la infraestructura civil y la seguridad de la población.