Rey Carlos III felicita a Claudia Sheinbaum y a México por el 216 aniversario de la Independencia

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El monarca británico envió un mensaje de felicitación a la presidenta y al pueblo mexicano, destacando la solidez de los lazos bilaterales y la colaboración en temas ambientales. La misiva se suma a las expresiones diplomáticas recibidas por el país, consolidando su difusión mediática un día después de la fecha patria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 09:49 AM.
En Internacional y editada el 17/09/2026 10:13 AM.