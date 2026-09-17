Rey Carlos III felicita a Claudia Sheinbaum y a México por el 216 aniversario de la Independencia

La diplomacia internacional se hizo presente en las celebraciones cívicas de México. El rey Carlos III del Reino Unido, acompañado por la reina Camila, envió un mensaje de felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. El comunicado, difundido por la Embajada Británica en México, destacó la oportunidad que representa esta fecha para reflexionar sobre los profundos vínculos históricos entre ambas naciones.En la misiva, el monarca expresó su aliento por la solidez de los lazos bilaterales y reafirmó su compromiso de fomentar una cooperación aún más estrecha en los años venideros. Un apartado sustancial del mensaje estuvo dedicado a los retos globales compartidos, con un énfasis particular en la materia ambiental, expresando su confianza en que ambos países continúen colaborando para encontrar soluciones significativas y duraderas frente a estos desafíos.El saludo, firmado con la rúbrica tradicional "Charles R." y extendiendo los buenos deseos de paz, prosperidad y bienestar de parte de ambos monarcas, cobró mayor relevancia mediática el 17 de septiembre. Este desfase en la difusión se atribuye al volumen escalonado de felicitaciones que las distintas embajadas y jefes de Estado fueron dando a conocer tras la jornada central del 16 de septiembre, sin que se haya precisado una razón protocolaria específica para el retraso.Esta expresión diplomática se suma a una serie de mensajes recibidos por México de diversos líderes mundiales y organismos internacionales con motivo de la gesta independentista iniciada en 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla. Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta pública formal por parte de la mandataria mexicana al saludo del monarca británico, en medio de una semana marcada por los actos oficiales y el intercambio de cortesías internacionales.