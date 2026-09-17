Trump anuncia un "gran acuerdo" comercial con México y amenaza con cortar lazos con Europa y Canadá

El discurso proteccionista volvió a dominar la agenda política estadounidense. Durante un mitin en Gastonia, Carolina del Norte, el presidente Donald Trump aseguró que su administración está muy cerca de alcanzar un "gran acuerdo" comercial con México, en medio de una retórica que cuestiona el rol de Washington como sostén de la economía global.En su intervención, el mandatario republicano se preguntó por qué Estados Unidos debería "sostener" a Canadá, a México o a numerosas naciones europeas. Para respaldar su argumento, citó un déficit comercial de 200 mil millones de dólares con el viejo continente, aunque no presentó datos específicos que sustentaran sus afirmaciones.La advertencia fue clara: en cualquier momento, Estados Unidos podría decidir dejar de negociar con estos socios. Trump enfatizó la supuesta autosuficiencia de su país, declarando que no necesitan nada de lo que ofrecen estas naciones, ya que poseen sus propios recursos en sectores clave como la industria automotriz, la madera y los alimentos.Esta narrativa refuerza la postura de que Estados Unidos ha estado "sosteniendo a casi todos los países del mundo", una dinámica que, según el presidente, no puede continuar por mucho tiempo. Mientras se aguardan los detalles del supuesto pacto con México, la amenaza de un aislamiento comercial voluntario mantiene en alerta a los principales socios económicos de la Unión Americana.