Trump anuncia un "gran acuerdo" comercial con México y amenaza con cortar lazos con Europa y Canadá

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El mandatario estadounidense asegura estar cerca de cerrar un pacto con México, mientras cuestiona el apoyo económico a aliados tradicionales. La retórica proteccionista advierte sobre la posibilidad de suspender intercambios comerciales ante la supuesta falta de reciprocidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 09:03 AM.
En Internacional y editada el 17/09/2026 09:06 AM.