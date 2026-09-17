Von der Leyen propone a Canadá como miembro asociado de la UE ante amenazas arancelarias de Trump

La arquitectura diplomática de América del Norte y Europa enfrenta un nuevo giro estratégico. Desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso formalmente que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea, una iniciativa que busca ofrecer a Ottawa un anclaje en seguridad, comercio, energía e innovación tecnológica.La propuesta fue recibida con entusiasmo por el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien la calificó como un paso natural para blindar la soberanía económica de su nación ante la volatilidad global y la creciente presión proteccionista de Washington. Para Canadá, esta alianza representa una oportunidad crucial para diversificar su comercio exterior y reducir su histórica dependencia exclusiva del mercado estadounidense en el marco del T-MEC.Sin embargo, la respuesta de la Casa Blanca fue inmediata y contundente. Desde un mitin en Carolina del Norte, el presidente Donald Trump calificó la posible integración como un "acto hostil" y "ridículo". Trump advirtió que, si considera la iniciativa como malintencionada, su gobierno no dudará en imponer altos aranceles al bloque europeo. El mandatario reiteró su narrativa de que Estados Unidos "sostiene" a otros países y, en medio de sus críticas, destacó que está "muy cerca de cerrar un gran acuerdo" comercial con México.Frente a las amenazas, el Ejecutivo comunitario salió al paso aclarando que el plan para profundizar la asociación con Canadá "no va en contra de nadie". Von der Leyen enfatizó que esta alianza es una respuesta sólida y estratégica ante un mapa geopolítico fragmentado, abriendo la puerta a una cooperación sin precedentes en áreas críticas como minerales estratégicos e inteligencia artificial.Analistas en Ottawa ven este movimiento como un contrapeso necesario que otorga a Canadá un mayor margen de maniobra diplomática. Al mismo tiempo, expertos señalan que esta integración podría beneficiar indirectamente a México, facilitando una mayor diversificación comercial de productos elaborados de forma conjunta entre las dos naciones norteamericanas y el Viejo Continente, fortaleciendo así la posición de la región frente a las fluctuaciones normativas de Estados Unidos.