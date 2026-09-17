Von der Leyen propone a Canadá como miembro asociado de la UE ante amenazas arancelarias de Trump

...

La presidenta de la Comisión Europea ofrece a Ottawa un anclaje institucional para diversificar su comercio y blindar su soberanía económica. La Casa Blanca reacciona calificando la iniciativa de "acto hostil" y amenazando con nuevos gravámenes, mientras presume un inminente acuerdo comercial con México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 10:20 AM.
En Internacional y editada el 17/09/2026 10:29 AM.