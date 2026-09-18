Coleccionista japonés devuelve a México una máscara prehispánica adquirida en Francia

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Un coleccionista anónimo en Japón decidió devolver una pieza prehispánica que compró en Francia y conservó por años, considerándola parte del patrimonio cultural de México. La embajadora Melba María Pría destacó el gesto como un acto de generosidad y respeto durante las celebraciones patrias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 12:20 PM.
En Internacional y editada el 18/09/2026 11:04 AM.