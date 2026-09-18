Coleccionista japonés devuelve a México una máscara prehispánica adquirida en Francia

El patrimonio cultural de México ha recuperado una pieza de valor incalculable gracias a un acto de generosidad internacional. Un coleccionista japonés decidió devolver al país una máscara prehispánica que adquirió en Francia y conservó durante años en su colección personal, convencido de que su lugar legítimo es en su tierra de origen.La restitución fue anunciada el pasado 16 de septiembre, en el marco de las Fiestas Patrias, por la embajadora de México en Japón, Melba María Pría Olavarrieta. A través de un mensaje en redes sociales, la diplomática explicó que el propietario, quien solicitó mantener su identidad en el anonimato, inicialmente conservó la obra por la "impresión de belleza extraordinaria" que le causó. Sin embargo, con el paso del tiempo, reflexionó sobre el destino del objeto y concluyó que debía ser resguardado como parte del patrimonio cultural de México. "Así de generoso es el mundo", destacó la embajadora al celebrar la decisión.El recorrido de la máscara antes de su retorno fue complejo. Fue adquirida en Francia bajo circunstancias no especificadas y posteriormente trasladada a Japón, donde permaneció bajo el cuidado del coleccionista. Aunque las autoridades no precisaron la antigüedad de la pieza, la cultura prehispánica a la que pertenece ni el sitio exacto de su procedencia, confirmaron que el artefacto ya se encuentra bajo resguardo para iniciar su traslado seguro a territorio nacional.Este episodio no solo representa la recuperación de un bien histórico, sino también una muestra de respeto hacia la identidad mexicana y un fortalecimiento de los lazos de aprecio mutuo entre ambas naciones. La embajada mexicana agradeció profundamente al coleccionista por priorizar la preservación cultural sobre la posesión privada, permitiendo que esta pieza regrese a casa para ser protegida y valorada por las futuras generaciones.