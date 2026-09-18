Corea del Norte amenaza con reforzar su disuasión nuclear ante maniobras militares de EU

Las tensiones en la península coreana han vuelto a escalar tras las recientes declaraciones de la cúpula norcoreana. Kim Yo-jong, hermana del líder Kim Jong-un y una de las voces más influyentes del régimen, advirtió este viernes que Corea del Norte reforzará sus capacidades armamentísticas y continuará desarrollando su "disuasión nuclear" como respuesta directa a las maniobras militares encabezadas por Estados Unidos y sus aliados en la región.La funcionaria norcoreana cuestionó específicamente los ejercicios 'Pacific Vanguard', realizados cerca de la isla de Guam entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre. En estas maniobras participaron fuerzas de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Pionyang calificó estas actividades como "simulacros de guerra" y las señaló como el principal factor del deterioro de la seguridad en la península, justificando así la necesidad de ampliar sus recursos de defensa ante lo que considera una amenaza externa creciente.Este endurecimiento del discurso se enmarca en un año de alta actividad militar para el régimen de Kim Jong-un, que ya ha realizado más de una decena de lanzamientos de misiles balísticos. La postura fue reforzada este jueves por el viceministro norcoreano de Defensa, Kim Kang Il, quien durante una visita a Pekín instó a los países adversarios a abandonar cualquier "ilusión" sobre la posibilidad de una desnuclearización del país.Sin embargo, en medio de esta retórica belicista, existe un matiz diplomático proveniente de Washington. El presidente Donald Trump ordenó el mes pasado reducir el alcance del ejercicio militar anual 'Ulchi Freedom Shield', que se lleva a cabo conjuntamente con Corea del Sur. Esta decisión forma parte de los esfuerzos de la administración estadounidense por abrir una nueva vía de diálogo con Kim Jong-un, buscando desescalar el conflicto a pesar de las continuas advertencias de Pionyang.