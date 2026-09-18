Corea del Norte amenaza con reforzar su disuasión nuclear ante maniobras militares de EU

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La hermana del líder norcoreano advirtió que Pionyang ampliará sus capacidades de defensa y su programa nuclear en respuesta a los ejercicios 'Pacific Vanguard'. A pesar de la escalada retórica, la Casa Blanca ha ordenado reducir otros ejercicios conjuntos con Seúl en un intento por retomar el diálogo diplomático.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 01:05 PM.
En Internacional y editada el 18/09/2026 02:26 PM.