Embajada de China rechaza publicación de EU por el Grito y defiende la soberanía comercial de México

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La representación diplomática china condenó un mensaje de la embajada estadounidense que calificó los símbolos del Día de la Independencia como "Made in China". Pekín defendió el derecho de México a elegir sus socios comerciales y recordó los lazos históricos que unen a ambas naciones desde la época de la Nao de China.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 10:23 AM.
En Internacional y editada el 18/09/2026 10:38 AM.