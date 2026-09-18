Embajada de China rechaza publicación de EU por el Grito y defiende la soberanía comercial de México

Una inusual tensión diplomática se desató en redes sociales en vísperas de las celebraciones patrias. La Embajada de China en México expresó su "fuerte descontento y contundente rechazo" ante una publicación difundida el 15 de septiembre por la Embajada de Estados Unidos, la cual calificó como una falta de respeto hacia las Fiestas Patrias y el pueblo mexicano.La controversia inició cuando la representación estadounidense señaló en su cuenta de X que los fuegos artificiales y otros símbolos utilizados durante la celebración no eran productos nacionales, añadiendo la frase "Viva México, Made in China". Para la delegación china, este comentario no solo se burlaba de la fiesta mexicana, sino que difamaba la cooperación comercial entre ambos países, careciendo de las "mínimas cortesías diplomáticas".En su comunicado, la Embajada de China sostuvo que la forma y los elementos con los que se celebra el Día de la Independencia son una decisión que corresponde exclusivamente al pueblo mexicano. Además, minimizó la relevancia del origen de los productos, recordando que el intercambio comercial entre ambas naciones tiene raíces profundas: "Gracias a la Nao de China, la seda y la porcelana del Oriente y la plata de México ya se intercambiaron entre ambas orillas del Océano Pacífico" hace más de cuatro siglos.La delegación asiática destacó que estos estrechos vínculos, que hoy incluyen la exportación de aguacate y tequila a China, son la esencia misma de la globalización. Enfatizó que cualquier Estado independiente tiene el derecho soberano de elegir a sus socios comerciales, y que la cooperación entre México y China "no tiene cálculos geopolíticos, no apunta contra terceras partes, ni debe ser objeto de interferencias".El texto cerró con una dura crítica a la postura estadounidense, acusando a su embajada de convertir un festejo nacional en "un escenario para atacar a un tercer país y en ficha para su juego geopolítico", lo que, a su juicio, deja al descubierto una mentalidad de "supremacía y hegemonía". "Instamos a la Embajada de Estados Unidos en México a respetar al país de residencia y fomentar la amistad entre los dos pueblos, en vez de sembrar cizaña y discordia", concluyó el mensaje, advirtiendo que esta "farsa" solo terminará perjudicando a quienes la promueven.