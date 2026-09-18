Macron advierte sobre la intensificación de la "agresividad rusa" y ordena un plan de protección

El panorama de seguridad en Europa enfrenta un nuevo y complejo desafío. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este viernes que la naturaleza de la "agresividad rusa" y sus amenazas en el continente están evolucionando, marcadas por una intensificación de las acciones híbridas contra Francia y sus socios europeos.Durante una declaración a la prensa tras reunir en el Palacio del Elíseo a los líderes de los principales partidos políticos franceses, Macron detalló que, en las últimas semanas, la amenaza híbrida se ha multiplicado. El mandatario citó una serie de incidentes recientes como evidencia de esta escalada: un ataque con drones contra un tren que conectaba Kiev con Varsovia, un intento de atentado en Leipzig (Alemania), el lanzamiento de un cohete cerca de una fragata danesa y diversas incursiones en el espacio aéreo de países de la región. A esto se suma, según los servicios de inteligencia franceses, un aumento de actos hostiles dentro del propio territorio de Francia.Ante esta realidad, el jefe de Estado anunció que ha instruido a su Gobierno para que elabore de inmediato un "plan de protección" robusto. Este esquema estará enfocado en blindar las infraestructuras críticas y los centros más sensibles de la base industrial y tecnológica de defensa de Francia, protegiéndolos específicamente contra posibles ataques con drones y ciberataques.Francia también está fortaleciendo sus mecanismos para combatir las injerencias extranjeras y la manipulación informativa. Macron recordó la labor de Viginum, el organismo creado hace cinco años para detectar y neutralizar operaciones de desinformación procedentes del extranjero, y destacó la colaboración activa de París con países como Rumanía y Moldavia para enfrentar este tipo de amenazas.Pese a la creciente presión, Macron fue enfático en defender el mantenimiento del apoyo francés y europeo a Ucrania. Subrayó que esta asistencia es indispensable no solo para la seguridad de Francia, sino para alcanzar una paz "justa y duradera" en el continente. En este sentido, confirmó que Francia y el Reino Unido continúan coordinando la denominada "coalición de voluntarios", cuyos países participantes tienen previsto realizar ejercicios militares en territorio europeo en las próximas semanas, enviando un mensaje de unidad y preparación ante la adversidad.