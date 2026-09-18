Macron advierte sobre la intensificación de la "agresividad rusa" y ordena un plan de protección

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El presidente francés alertó sobre el aumento de las acciones híbridas y ciberataques rusos en Europa, anunciando un nuevo plan de protección para infraestructuras sensibles. A pesar de las amenazas, Macron reafirmó el compromiso de Francia con el apoyo a Ucrania y la coordinación defensiva con sus aliados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 02:32 PM.
En Internacional y editada el 18/09/2026 02:40 PM.