Mark Carney apuesta por la asociación de Canadá con la UE para blindar su soberanía ante las presion

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El primer ministro canadiense defendió en Estrasburgo la iniciativa de convertir a su país en el primer miembro asociado de la UE. El movimiento busca reducir la dependencia de Washington frente a las políticas proteccionistas y las amenazas a la independencia de Ottawa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 10:00 AM.
En Internacional y editada el 18/09/2026 10:10 AM.