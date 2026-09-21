Cadenas de EU suspenden cobertura conjunta de Trump en solidaridad con CNN y medios vetados

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Las principales televisoras estadunidenses (CBS, ABC, NBC y Fox) dejarán de cubrir por turnos las actividades del presidente en apoyo a CNN, MS NOW y Politico, a quienes se les negó el acceso y se les confiscaron sus acreditaciones. Los medios afectados preparan una demanda alegando violaciones a la Primera Enmienda, mientras la Asociación de Corresponsales exige el restablecimiento inmediato de sus credenciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:15 AM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 10:19 AM.