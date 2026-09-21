Cadenas de EU suspenden cobertura conjunta de Trump en solidaridad con CNN y medios vetados

La tensión entre la Casa Blanca y la prensa estadunidense alcanzó un nuevo punto de ebullición. Las principales cadenas televisivas del país, incluyendo CBS, ABC, NBC y Fox, anunciaron la suspensión de la cobertura conjunta de las actividades públicas del presidente Donald Trump. Esta medida, conocida en el ámbito periodístico como "pool", se implementa en solidaridad con CNN, MS NOW y Politico, medios que fueron vetados recientemente de la sede del gobierno federal.El conflicto se desató el pasado viernes, cuando la administración Trump prohibió la entrada a reporteros de estos tres medios, acusándolos de difundir "noticias falsas". La medida se hizo efectiva de manera inmediata: reporteras como Betsy Klein, de CNN, y Akayla Gardner, de MS NOW, transmitieron en vivo para denunciar que se les había negado el acceso y que sus acreditaciones de prensa habían sido desactivadas al llegar a cumplir con su trabajo. Poco después, Politico confirmó que su corresponsal en la Casa Blanca, Cheyenne Haslett, corrió la misma suerte y le fue confiscada su credencial.En respuesta a esta escalada, CNN, MS NOW y Politico notificaron al gobierno que presentarán una demanda formal por la negación de acceso, argumentando que defenderán enérgicamente sus derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución, la cual protege la libertad de prensa. La decisión de las grandes cadenas de suspender el sistema de "pool" —en el que el medio asignado comparte el material grabado con el resto de la prensa— representa un golpe significativo a la logística de cobertura de la presidencia y un mensaje de unidad del gremio periodístico.La situación ha generado un amplio rechazo. La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Jacqui Heinrich, instó al gobierno de Trump a restablecer de inmediato el acceso de los tres medios, advirtiendo sobre las implicaciones democráticas de tales acciones.Este episodio se enmarca en una postura más agresiva del segundo mandato de Trump hacia la prensa. El mandatario ha subido la apuesta en su confrontación con ciertos medios, tanto a través de acciones regulatorias y legales como mediante ataques personales a reporteros en conferencias de prensa y eventos oficiales, como su reciente discurso en la cena de la WHCA. Mientras la batalla legal se prepara, el debate sobre los límites del poder ejecutivo y la libertad de prensa se intensifica en Washington.