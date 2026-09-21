China confirma visita de Estado de Xi Jinping a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

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Pekín oficializó el viaje del presidente Xi Jinping a Washington del 23 al 25 de septiembre, donde sostendrá un encuentro de "significado histórico" con Donald Trump. La agenda bilateral abordará la tregua arancelaria, la inteligencia artificial, el conflicto en Irán y la delicada situación de Taiwán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 09:13 AM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 09:15 AM.