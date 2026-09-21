Delcy Rodríguez llega a la ONU en Nueva York y agenda reunión con Trump tras la caída de Maduro

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La presidenta interina de Venezuela arribó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU, donde se prevé su primer encuentro con el presidente Donald Trump. Este hito diplomático consolida los cambios políticos y el reciente acuerdo petrolero tras la caída y detención de Nicolás Maduro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 08:53 AM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 08:55 AM.