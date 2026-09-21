Delcy Rodríguez llega a la ONU en Nueva York y agenda reunión con Trump tras la caída de Maduro

Un nuevo capítulo en la historia diplomática de Venezuela se escribe en Nueva York. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, marcando la primera vez que un mandatario venezolano asiste a este foro desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018. El exmandatario se encuentra actualmente recluido en una prisión neoyorquina a la espera de ser juzgado por diversos delitos, entre ellos "narcoterrorismo", tras su caída en un operativo estadunidense en enero pasado.El viaje de Rodríguez ha estado envuelto en un profundo hermetismo por parte del gobierno de Caracas, que no confirmó la visita hasta el domingo a través del Ministerio de Comunicación, sin detallar la agenda ni las reuniones previstas. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, adelantó que el presidente Donald Trump y la mandataria venezolana se reunirán este martes al margen de la Asamblea. Hasta el momento, Caracas no ha confirmado oficialmente este encuentro bilateral.Desde que asumió la presidencia interina en enero, Rodríguez ha impulsado una serie de cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de la administración Trump, quien ha respondido con elogios a su gestión. El punto culminante de esta nueva relación bilateral fue el acuerdo petrolero alcanzado en agosto, el cual permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo estimado en 65 mil millones de barriles.La Asamblea General de la ONU se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre. La presencia de Rodríguez en este escenario global no solo simboliza un giro de 180 grados en la política exterior venezolana, sino que pone a prueba la solidez de la nueva alianza estratégica entre Caracas y Washington en medio de un complejo tablero geopolítico.