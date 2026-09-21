Exdirector de la DEA, Derek Maltz, insta a México a solicitar apoyo militar de EU

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El exdirector de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos hizo un llamado público a través de redes sociales para que el gobierno mexicano considere una cooperación militar más estrecha, investigue a funcionarios corruptos y acepte apoyo especializado, aunque reconociendo la postura de la presidenta Sheinbaum sobre la soberanía nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:38 AM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 10:43 AM.