El juez Peinado envía a juicio oral a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias

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El magistrado dicta la apertura de juicio contra la esposa del presidente del Gobierno español por la creación de una cátedra y el uso de recursos públicos, sin imponer medidas cautelares. El Ejecutivo calificó la decisión de "arbitraria" y "persecución", mientras que en otro frente judicial, las hijas de Zapatero fueron citadas como investigadas en el caso Plus Ultra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:43 AM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 10:47 AM.