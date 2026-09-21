El juez Peinado envía a juicio oral a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias

El juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha enviado a juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La acusada se sentará ante un tribunal popular por la presunta creación de una cátedra extraordinaria "a su medida" en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como por la apropiación de software universitario y el uso de una empleada de Presidencia para tareas ajenas a su cometido institucional.Peinado, que se jubilará el próximo 27 de septiembre, no impuso medidas cautelares, aunque estableció la obligación de la acusada de permanecer a disposición del juzgado y comunicar cualquier cambio de domicilio. Este auto representa la segunda vez que el magistrado abre juicio oral contra Gómez; la primera fue en junio, aunque la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación solo por tráfico de influencias y malversación, descartando los cargos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y separando del procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés.En el mismo auto, el juez también dictó la apertura de juicio oral contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por el presunto delito de malversación en concepto de "cooperación necesaria" relacionado con el desvío del software. La acusación popular, liderada por la organización de ultraderecha Hazte Oír, solicita 13 años de cárcel para Gómez y seis para Álvarez, mientras que la Fiscalía y las defensas piden la absolución de ambas.Desde el Gobierno de España se condenó enérgicamente la decisión, calificándola de "injusta", "arbitraria" y parte de una "persecución judicial" motivada únicamente por el vínculo familiar con el presidente. Los ejecutivos reprocharon que la notificación del auto coincidiera, "una vez más", con un viaje internacional de Sánchez, quien se encuentra en Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, y criticaron que la decisión se hiciera pública antes de ser notificada formalmente a las partes.En otro frente judicial de alto perfil, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, citó a declarar como investigadas para el próximo 30 de noviembre a Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El instructor tomó esta decisión tras detectar indicios de que se habrían beneficiado de pagos procedentes de una red de blanqueo vinculada al caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, en el que el expresidente está imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias.