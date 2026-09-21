Julian Assange será padre por cuarta vez a sus 55 años tras ser declarado preso político

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El fundador de WikiLeaks anunció mediante una publicación en redes sociales que espera un cuarto hijo junto a su esposa Stella. La noticia llega meses después de que fuera declarado preso político por el Consejo de Europa, tras haber pasado 12 años recluido en Londres y liberarse en junio de 2024 mediante un acuerdo con Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 12:42 PM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 12:57 PM.