Julian Assange será padre por cuarta vez a sus 55 años tras ser declarado preso político

Julian Assange, el fundador del portal WikiLeaks, será padre por cuarta vez a sus 55 años. La noticia fue anunciada este lunes por su esposa, Stella Assange, a través de una publicación en la red social X, donde compartió una fotografía en la que aparece visiblemente embarazada junto al periodista australiano."¡Noticias felices! Esta nueva vida no habría sido posible sin todos los que lucharon para traer a @JulianAssange a casa", escribió Stella para acompañar la imagen, en la que luce sonriente con un vestido naranja que deja ver su embarazo, mientras Assange la abraza por detrás.El australiano compartió la publicación de su esposa y agregó el hashtag #OctoberSurprise (sorpresa de octubre), un mensaje que en menos de dos horas superó las 320,000 visualizaciones y los 20,000 'Me gusta'.Este será el cuarto hijo de Assange y el tercero con la hispanosueca Sara González Devant, quien cambió su nombre a Stella y con quien ya tuvo a Gabriel en 2017 y a Max en 2019. Su primer hijo, Daniel, actualmente diseñador de software, fue fruto de su matrimonio con Teresa Assange, que terminó en 1999.El periodista y programador informático regresó a su Australia natal hace poco más de dos años, cuando fue liberado de prisión en el Reino Unido en junio de 2024 tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos en el que se declaró culpable de violar una ley de espionaje. Assange pasó 12 años recluido en Londres, cinco de ellos en una prisión de alta seguridad, acusado por Estados Unidos de divulgar documentos secretos que revelaban, entre otras cosas, posibles crímenes de guerra cometidos por el Ejército estadounidense.Sin embargo, el cofundador de WikiLeaks señaló en una intervención ante el Consejo de Europa que si pudo salir de prisión no fue porque hubiera "funcionado el sistema", sino porque se declaró culpable de "haber hecho periodismo". En octubre de 2024, cuatro meses después de su liberación, fue declarado oficialmente como preso político por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un reconocimiento que llegó tarde pero que validó las denuncias de sus defensores sobre la naturaleza política de su persecución.La noticia del embarazo de Stella Assange llega así en un momento de relativa tranquilidad para el fundador de WikiLeaks, quien tras años de incertidumbre legal y confinamiento, ahora puede mirar hacia el futuro junto a su familia en su tierra natal.