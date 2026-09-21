El papa León XIV visitará Argentina en noviembre: se reunirá con Milei y oficiará misas

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El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a Argentina del 8 al 11 de noviembre, marcando el primer viaje de un pontífice al país en 40 años. La agenda incluye un encuentro con el presidente Javier Milei, una visita a un centro penitenciario y misas multitudinarias en Luján y Córdoba.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 09:15 AM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 09:18 AM.