El papa León XIV visitará Argentina en noviembre: se reunirá con Milei y oficiará misas

Argentina se prepara para recibir un acontecimiento histórico. El Gobierno del presidente Javier Milei celebró el anuncio oficial de la visita del papa León XIV al país, programada del 8 al 11 de noviembre, calificándola como un "acontecimiento de especial trascendencia" para la nación. Según un comunicado oficial, ya se trabaja de manera articulada con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar todas las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de esta Visita Apostólica.El itinerario oficial, difundido este lunes por el Vaticano, marca el primer viaje de un pontífice a suelo argentino en 40 años. Durante su estancia, el papa León XIV mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei y realizará una visita pastoral a un centro penitenciario en la ciudad de Buenos Aires. Además, está prevista la ofrenda de una misa multitudinaria en la basílica de Luján, uno de los santuarios marianos más importantes de América Latina.La agenda pontificia también incluye una jornada clave en el interior del país. El martes 10 de noviembre, el papa viajará a la provincia de Córdoba, donde celebrará una misa y sostendrá un encuentro con religiosos de la región. Ante el anuncio, el Arzobispado de Córdoba publicó un comunicado en el que expresó su "inmensa gratitud y alegría" por la confirmación de este histórico recorrido, que sin duda reavivará la fe y movilizará a miles de fieles en todo el territorio nacional.Esta visita representa un hito no solo religioso, sino también diplomático y social, consolidando los lazos entre la Santa Sede y el Gobierno argentino en un momento de profunda relevancia para la comunidad católica global.