Roberto Velasco se reúne con Malala Yousafzai en la ONU para fortalecer la defensa de los derechos d

La diplomacia mexicana reafirma su compromiso con los derechos humanos en los foros multilaterales. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo un encuentro con la activista paquistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, en la sede de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (MexOnu) en Nueva York.De acuerdo con lo compartido por el propio canciller a través de la red social X, la conversación se centró en la necesidad de fortalecer la cooperación entre gobiernos y la sociedad civil para proteger los derechos de mujeres y niñas, así como para prevenir su opresión sistemática en distintas regiones del mundo. Velasco destacó la importancia de sumar a más países a estos esfuerzos conjuntos y compartió con Yousafzai los avances reportados por el Gobierno de México en el combate a la discriminación y las desigualdades, particularmente en los rubros de género y educación.Un punto central del diálogo fue el reconocimiento que Malala y su equipo expresaron hacia México por su liderazgo en el impulso de la Convención sobre la Prevención y Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad. Esta iniciativa diplomática, liderada por México y Gambia desde 2024 y respaldada por 99 países, busca cerrar un vacío de más de siete décadas en el derecho internacional. La conferencia de plenipotenciarios encargada de negociar el texto definitivo está prevista para 2028, con posibilidad de extender su mandato hasta 2029.Roberto Velasco, quien fue ratificado por el Senado como titular de la SRE en abril de 2026 tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, llegó a la Cancillería como parte de una renovación generacional en la política exterior mexicana. Previamente, se desempeñó como subsecretario para América del Norte, gestionando la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá.Por su parte, Malala Yousafzai, quien recibió el Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años por su activismo a favor de la educación femenina, mantiene un vínculo cercano con México. En octubre de 2024, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y recorrió la Casa Azul de Frida Kahlo, donde coincidieron en la importancia crucial del acceso de las mujeres a la educación.Este encuentro subraya la agenda activa de México en materia de derechos humanos, en un momento en que el país también enfrenta observaciones de organismos internacionales sobre otros desafíos, como la crisis de desapariciones forzadas. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial adicional más allá de lo publicado por el canciller, pero la reunión marca un paso firme en la construcción de alianzas globales por la igualdad y la justicia.