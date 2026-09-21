Roberto Velasco se reúne con Malala Yousafzai en la ONU para fortalecer la defensa de los derechos d

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El canciller mexicano sostuvo un encuentro en Nueva York con la activista paquistaní para dialogar sobre la cooperación internacional en la protección de niñas y mujeres. Durante la reunión, destacaron el liderazgo de México en la promoción de una convención internacional contra crímenes de lesa humanidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:01 AM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 10:07 AM.