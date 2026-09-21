Sheinbaum lamenta el retiro de Michelle Bachelet de la carrera por la Secretaría General de la ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes sobre el retiro de Michelle Bachelet de la contienda por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la exmandataria chilena no logró obtener el respaldo mayoritario necesario dentro del Consejo de Seguridad, requisito indispensable que exige el apoyo de los cinco miembros permanentes o, al menos, de la mayoría de ellos.“Es triste que no haya tenido el apoyo suficiente”, señaló Sheinbaum, quien añadió que le parece muy bien que Bachelet haya competido y que el gobierno mexicano no se arrepiente de haber respaldado su candidatura. La presidenta calificó a la chilena como “una mujer de muchos principios” y “extraordinaria”, recordando su trayectoria como dos veces presidenta de Chile y su desempeño en distintos cargos dentro de Naciones Unidas. Según Sheinbaum, Bachelet ha defendido de manera consistente sus valores tanto en su vida pública como en las gestiones internacionales que realizó para buscar apoyo para esta candidatura.Respecto a los siguientes pasos de la diplomacia mexicana, un integrante del gabinete presente en la conferencia aclaró que, por el momento, el gobierno de Brasil se encuentra en periodo de campaña, por lo que cualquier acercamiento para definir una postura conjunta se dará a través de los cancilleres de ambos países. El objetivo es valorar un posible respaldo unificado hacia otro perfil que surja en el proceso.Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha confirmado a qué candidato o candidata dirigirá su apoyo una vez que avance la selección en la ONU. Sheinbaum indicó que será hasta que se definan los perfiles finalistas cuando México determine oficialmente hacia dónde se orientará su voto, manteniendo mientras tanto una postura de evaluación y diálogo regional.