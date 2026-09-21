Sheinbaum lamenta el retiro de Michelle Bachelet de la carrera por la Secretaría General de la ONU

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La presidenta mexicana expresó su tristeza por la falta de respaldo suficiente de la exmandataria chilena en el Consejo de Seguridad, aunque destacó sus principios y defendió la decisión de México de apoyarla. El gobierno evaluará su próximo voto en coordinación con Brasil a través de sus respectivas cancillerías.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:35 AM.
En Internacional y editada el 21/09/2026 10:38 AM.