Guterres advierte a la ONU sobre los riesgos de la IA sin regulación; Sheinbaum prepara marco legal

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El secretario general de la ONU alertó sobre el avance descontrolado de la IA y exigió límites éticos innegociables. En paralelo, la presidenta mexicana confirmó que su gobierno trabajará en una ley para regular esta tecnología, priorizando la protección de derechos sin caer en la censura, tras concluir el debate del Paquete Económico 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 22/09/2026 09:03 AM.