Guterres advierte a la ONU sobre los riesgos de la IA sin regulación; Sheinbaum prepara marco legal

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, lanzó una advertencia contundente ante la Asamblea General: la inteligencia artificial (IA) está avanzando "más rápido que nuestras posibilidades de prever y entender todas sus consecuencias". Su mensaje llega en un momento crucial, coincidiendo con los anuncios de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien adelantó que el siguiente paso de su administración será establecer una regulación formal para esta tecnología en el país.Guterres recordó que ya en 2017 había alertado sobre el "cambio de paradigma" que representaría la IA. Casi una década después, señaló que si bien esta tecnología transforma positivamente la medicina, la ciencia y la vida cotidiana, también "puede tener un impacto feroz en los mercados laborales" y en la seguridad mundial. Durante su intervención, el titular de Naciones Unidas fue enfático al fijar límites éticos que, según dijo, no deben negociarse bajo ninguna circunstancia, frases que fueron ovacionadas por los asistentes.El peligro, insistió Guterres, no radica en la tecnología en sí, sino en su uso sin rendición de cuentas: decisiones automatizadas tomadas sin supervisión humana, sin transparencia y sin marcos legales que las contengan. Para ilustrar la urgencia, trazó un paralelismo con la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría, argumentando que hoy la IA exige "la misma claridad de miras y el mismo sentido de urgencia" para evitar catástrofes globales. Entre sus propuestas concretas, destacó la necesidad de prohibir los sistemas de armas letales autónomos y proteger a los menores de edad de la explotación mediante algoritmos.El secretario general resaltó los avances logrados en el seno de la ONU, como el Pacto Digital Global, el Diálogo Mundial sobre Gobernanza de la IA y el reciente informe del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA, que advierte sobre los riesgos de que los humanos pierdan el control de estos sistemas. Este llamado internacional resuena directamente en la agenda política de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido en diversas conferencias matutinas que el país "tiene que, de alguna manera, regularse" en materia de inteligencia artificial. Sin embargo, ha sido cautelosa al señalar que cualquier regulación debe evitar caer en la censura o en restricciones injustificadas a la libertad de expresión. Por ello, ha pedido "difundirlo y explicarlo" ampliamente antes de tomar decisiones apresuradas.Sheinbaum adelantó que la discusión formal se abrirá probablemente en el Congreso, una vez que concluya el debate del Paquete Económico 2027. Actualmente, México aún no cuenta con una ley general de inteligencia artificial, lo que ha llevado a analistas a señalar que el país avanza a menor velocidad que Europa en la construcción de un régimen integral. Mientras la ONU exige coordinación mundial inmediata y líneas rojas claras, la discusión regulatoria en México apenas se perfila como el próximo gran pendiente legislativo, en un contexto donde, como advierte Guterres, la tecnología no espera a que los gobiernos se pongan de acuerdo.