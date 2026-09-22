Lula da Silva advierte en la ONU sobre injerencia externa y defiende la soberanía de América Latina

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El presidente brasileño declaró que "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie" y criticó las tentaciones hegemónicas de Estados Unidos. Además, alertó sobre los riesgos de la desinformación electoral y reafirmó la aspiración de su país por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 10:32 AM.
En Internacional y editada el 22/09/2026 10:34 AM.