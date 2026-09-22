Presidente de Colombia Abelardo de la Espriella advierte a criminales: "Terminarán en una bolsa"

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El mandatario colombiano lanzó un mensaje contundente tras el operativo que acabó con la vida del segundo cabecilla de las ACSN. De la Espriella anunció que dirigirá personalmente las operaciones en Santa Marta y señaló a 'Pinocho' como el siguiente objetivo, mientras la violencia se intensifica con ataques a vías públicas y bajas militares en el Meta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 22/09/2026 09:00 AM.