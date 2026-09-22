Reino Unido se suma a la iniciativa franco-mexicana para limitar el veto en el Consejo de Seguridad

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Con el respaldo británico, ya son 128 los países que apoyan la suspensión del veto en casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La 81ª Asamblea General reúne a líderes mundiales como Trump, Lula y Zelenski para abordar conflictos globales y la regulación de la IA, mientras Venezuela busca alianzas económicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 10:34 AM.
En Internacional y editada el 22/09/2026 10:41 AM.