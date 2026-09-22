Trump califica a México como "epicentro" de la violencia de los cárteles en la ONU y amenaza

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Durante su intervención en la 81ª Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense reiteró sus señalamientos contra México, comparando a los cárteles con un "ejército islámico". Pese al tono beligerante, destacó una "muy buena" relación con la presidenta Sheinbaum. Además, anunció planes militares en Groenlandia y predijo la caída del régimen cubano, provocando el abandono de la sala por parte de la delegación de La Habana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 09:45 AM.
En Internacional y editada el 22/09/2026 10:00 AM.