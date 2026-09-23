FBI investiga presunto hackeo de ShinyHunters a su portal de empleo tras amenazas por filtración

...

El grupo de hackers ShinyHunters afirma haber comprometido información sensible de agentes y solicitantes del FBI. La agencia investiga la vulneración mientras los atacantes exigen la retractación de un comunicado oficial que los describía como ciberdelincuentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 10:59 AM.
En Internacional y editada el 23/09/2026 11:15 AM.