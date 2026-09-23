FBI investiga presunto hackeo de ShinyHunters a su portal de empleo tras amenazas por filtración

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha iniciado una investigación tras recibir amenazas de un supuesto ataque cibernético contra su sitio web de empleo. El grupo de hackers conocido como ShinyHunters se atribuyó la intrusión y afirmó tener acceso a "datos muy sensibles" de casi todos los agentes activos y de las personas que han presentado solicitudes de empleo ante la agencia.En un mensaje dirigido al director del FBI, Kash Patel, y al subdirector de la división cibernética, los atacantes aseguraron haber comprometido la base de datos completa. Sin embargo, hasta el momento estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente y un vocero de la agencia declinó hacer comentarios adicionales sobre el incidente. Un correo electrónico enviado a una dirección asociada con ShinyHunters tampoco recibió respuesta.El presunto hackeo parece ser una represalia directa contra un anuncio de servicio público emitido por el FBI en mayo pasado. En dicho comunicado, la agencia describió a ShinyHunters como un "grupo de ciberdelincuentes especializado en filtraciones de datos a gran escala y extorsión", advirtiendo que estos actores malignos suelen utilizar afirmaciones exageradas o falsas sobre el acceso a información comprometedora para exigir pagos a sus víctimas. Los hackers manifestaron sentirse "ofendidos" por esta caracterización y dieron a la agencia un plazo de una semana para corregir o retirar esas declaraciones.Este incidente se suma a una serie de vulnerabilidades recientes en los sistemas federales. En marzo pasado, el FBI ya había revelado que investigaba "actividades sospechosas" en un sistema interno que contenía información sensible relacionada con operaciones de vigilancia e investigaciones. Ese mismo mes, un grupo de hackers proiraní afirmó haber accedido a una cuenta personal de Kash Patel, publicando en internet fotografías antiguas, un currículum y otros documentos personales del director que databan de hace más de una década.La situación pone en relieve los desafíos de ciberseguridad que enfrentan las agencias de inteligencia estadounidenses, donde la veracidad de las brechas de datos a menudo se mezcla con campañas de desinformación y extorsión psicológica por parte de grupos criminales organizados.