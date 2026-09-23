Marco Rubio anuncia restricciones de visas en EE. UU. para combatir el "turismo de nacimiento"

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El Secretario de Estado detalló una nueva política dirigida a redes comerciales y proveedores médicos que facilitan el viaje de extranjeras para dar a luz en suelo estadounidense. La medida busca proteger la integridad del sistema migratorio y sanitario, coincidiendo con la visita de Estado del presidente chino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 01:25 PM.
En Internacional y editada el 23/09/2026 01:32 PM.