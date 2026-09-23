Marco Rubio anuncia restricciones de visas en EE. UU. para combatir el "turismo de nacimiento"

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visas diseñada específicamente para frenar el llamado "turismo de nacimiento". Esta práctica consiste en que ciudadanos extranjeros viajen al país con el único propósito de dar a luz, asegurando así la ciudadanía estadounidense para sus hijos bajo la cláusula de jus soli de la Constitución.Rubio denunció la existencia de redes internacionales organizadas que "han explotado el sistema de migración estadunidense para vender la ciudadanía estadunidense con fines de lucro". Según el alto funcionario, la nueva normativa no está dirigida a las madres individuales, sino a los facilitadores del negocio: propietarios y operadores de centros de maternidad, intermediarios que instruyen a los solicitantes para cometer fraude en sus entrevistas consulares, y proveedores médicos extranjeros que fomentan el uso fraudulento del sistema de salud público, incluyendo programas como Medicaid."Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de migración ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía estadunidense", afirmó Rubio, defendiendo la medida como un mensaje claro contra la mercantilización de la nacionalidad. Esta postura se alinea con las declaraciones previas del presidente Donald Trump, quien ha vinculado repetidamente este fenómeno con ciudadanos adinerados de China y otras partes del mundo que buscan ventajas legales y económicas para sus descendientes.El anuncio cobra especial relevancia geopolítica al producirse apenas horas antes de la llegada a Washington del presidente de China, Xi Jinping, para una visita de Estado. Aunque las autoridades no han confirmado si la medida es una respuesta directa a la delegación china, el timing sugiere una endurecimiento de la postura estadounidense frente a prácticas migratorias que consideran abusivas, especialmente aquellas vinculadas a nacionales del gigante asiático. Con esta acción, la administración Trump busca cerrar lo que considera una brecha legal utilizada por redes criminales para lucrar con la identidad nacional estadounidense.