Corea del Sur propone modernizar las Fuerzas Armadas de México y producir tecnología

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, presentó una propuesta significativa para ampliar la cooperación estratégica con México al ofrecer la contribución de su nación en la modernización de las Fuerzas Armadas mexicanas. El anuncio se realizó este jueves 24 de septiembre, tras la cumbre bilateral sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.Según la transcripción de su intervención, Lee Jae-myung planteó que la avanzada tecnología de defensa surcoreana no solo se importe, sino que derive en producción local dentro de México. El objetivo declarado es mejorar la capacidad industrial del sector defensa mexicano para que ambos países puedan ingresar conjuntamente a terceros mercados internacionales. Para lograrlo, el mandatario solicitó el "especial interés y apoyo" de la mandataria mexicana, asegurando que seguirán explorando formas concretas de colaboración.Aunque se mencionó la existencia de un memorando de cooperación en defensa nacional, hasta el momento no se han hecho públicos los detalles técnicos, montos económicos, calendarios de implementación o las empresas específicas involucradas. Tampoco se ha confirmado si la firma de este instrumento ocurrió durante esta visita o si es parte de acuerdos previos.Esta propuesta se enmarca en la agenda más amplia de la visita de Estado, la primera de un presidente surcoreano a México en 16 años. Seúl busca impulsar la cooperación en áreas clave como inteligencia artificial, digitalización, industria aeroespacial y defensa. Como parte de los resultados esperados de la gira, estaba prevista la firma del Plan de Acción México-Corea 2026-2030, así como el intercambio de diversos memorandos de entendimiento.Hasta ahora, el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial detallada sobre la oferta militar surcoreana. La presidenta Sheinbaum había indicado previamente que la reunión abordaría temas comerciales, culturales y educativos, sin entrar en especificaciones sobre acuerdos de defensa. La comitiva surcoreana continuará su agenda con un foro empresarial y la visita a la K-Expo antes de regresar a su país.