Corea del Sur propone modernizar las Fuerzas Armadas de México y producir tecnología

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Durante la cumbre bilateral, el mandatario surcoreano ofreció apoyo tecnológico para la modernización militar mexicana, buscando que la producción se realice en suelo nacional para competir en terceros mercados. Aún no hay confirmación oficial de la postura del gobierno mexicano ni detalles específicos del acuerdo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 02:00 PM.
En Internacional y editada el 24/09/2026 02:05 PM.