Embajador de México dialoga con Bernie Sanders sobre T-MEC y acompaña a familia de migrante fallecid

...

El diplomático reforzó la agenda de integración económica y derechos laborales, mientras el gobierno mexicano mantiene su apoyo legal a la familia de un connacional muerto por agentes federales en EE. UU. Paralelamente, Fitch elevó su pronóstico de crecimiento para México, aunque advirtió sobre la incertidumbre comercial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 09:03 AM.
En Internacional y editada el 24/09/2026 09:08 AM.