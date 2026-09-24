Embajador de México dialoga con Bernie Sanders sobre T-MEC y acompaña a familia de migrante fallecid

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó este 23 de septiembre que sostuvo un diálogo con el senador Bernie Sanders para abordar temas cruciales como la migración, el comercio bajo el marco del T-MEC y los derechos laborales. Lazzeri destacó la importancia de mantener altos estándares laborales y una integración económica que genere prosperidad compartida, compartiendo los avances de México en materia de protección a los trabajadores y a las comunidades mexicanas en suelo estadounidense.Un punto sensible en la agenda bilateral fue el caso de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 52 años fallecido el 7 de julio tras recibir disparos de agentes federales durante un operativo en Houston. Lazzeri confirmó que el Gobierno de México, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, ha acompañado a la familia desde agosto y se reunió con el equipo jurídico de la ACLU of Texas. "El gobierno mexicano no dejará sola a la familia Salgado y mantendrá el acompañamiento hasta esclarecer los hechos", afirmó el embajador. Legisladores del Caucus Hispano han acusado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ocultar pruebas y desacreditar a la víctima.En el ámbito económico, la calificadora Fitch Ratings ajustó al alza su previsión de crecimiento del PIB de México para 2026, pasando de 1.0% a 1.4%, y proyecta 1.8% para 2027 y 2.0% para 2028. Este optimismo se sustenta en el fuerte desempeño de las exportaciones, especialmente aquellas vinculadas a la inversión estadounidense en infraestructura e inteligencia artificial, cuyos volúmenes ya superan a las ventas de vehículos al mercado vecino. Sin embargo, Fitch advirtió que la próxima revisión del T-MEC genera incertidumbre que podría frenar la inversión, particularmente en el sector automotriz.Ante este panorama, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá el papel decisivo en las negociaciones comerciales. Guajardo propuso dividir las conversaciones en dos vías: una inmediata para eliminar aranceles a sectores clave como el automotriz y el acero, y otra de largo plazo para extender el tratado. Advirtió que Donald Trump actúa como el "negociador en jefe" y que cualquier acuerdo técnico podría ser modificado directamente por el mandatario estadounidense, por lo que es vital que Sheinbaum gestione personalmente la relación para evitar cambios de última hora.