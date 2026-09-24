Juez federal ordena restablecer acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca tras veto de Trump

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El magistrado consideró que la revocación de las credenciales carecía de reglas claras y no protegía la seguridad nacional, sino que respondía a la "negatividad" de los medios. La orden temporal estará vigente hasta el 8 de octubre mientras se resuelve el fondo del caso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 11:07 AM.
En Internacional y editada el 24/09/2026 11:10 AM.