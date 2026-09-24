Lee Jae-myung rinde homenaje en el Altar a la Patria antes de reunirse con Claudia Sheinbaum en Pala

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, dio inicio formal a su visita de Estado a México este 24 de septiembre con un acto protocolario en el Bosque de Chapultepec. Acompañado por autoridades mexicanas, el mandatario depositó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio frente al Altar a la Patria, monumento dedicado a los Niños Héroes caídos en la batalla de Chapultepec de 1847. Este gesto de respeto a los símbolos nacionales precedió su traslado a Palacio Nacional para sostener una reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum.La llegada de Lee Jae-myung, quien arribó la noche anterior junto a su esposa, Kim Hye-kyung, y una delegación gubernamental, marca la primera visita de Estado de un presidente surcoreano a México en 16 años. El evento evoca la histórica visita de Roh Tae-woo en 1991, la primera de un mandatario coreano a América Latina. Curiosamente, la ceremonia ocurrió cerca del Pabellón Coreano, una réplica de una pagoda de Seúl regalada por Corea del Sur a México en 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos, símbolo tangible de una amistad que data desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962.Durante la reunión en Palacio Nacional, ambos líderes abordaron una agenda centrada en la modernización económica y tecnológica. Los temas clave incluyeron el comercio, la inversión, las cadenas de suministro, la inteligencia artificial y los minerales críticos. En este contexto, se preparaba la firma del Plan de Acción 2026-2030, un documento estratégico que contempla cooperación en innovación, gobernanza digital, industria aeroespacial e intercambios culturales. Lee Jae-myung expresó su interés en reanudar las negociaciones para un acuerdo económico más amplio, viendo a México como una plataforma estratégica para que las empresas coreanas accedan al mercado de América del Norte.Los números respaldan la importancia de esta alianza: en 2025, el comercio bilateral entre ambas naciones alcanzó los 29,700 millones de dólares, consolidando a Corea del Sur como uno de los principales socios asiáticos de México. Empresas coreanas mantienen una presencia significativa en sectores automotriz, electrónico, acero y de electrodomésticos en territorio mexicano.Además de los actos oficiales con la presidenta Sheinbaum, la agenda del mandatario incluyó un encuentro con la comunidad coreana residente en México. Para el 25 de septiembre, está previsto su participación en un foro de negocios y en actividades de la K-Expo México 2026, antes de concluir su visita el 26 de septiembre. Esta gira no solo busca reforzar los lazos económicos existentes, sino también proyectar una asociación futura basada en la tecnología y la innovación conjunta.