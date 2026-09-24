Lee Jae-myung rinde homenaje en el Altar a la Patria antes de reunirse con Claudia Sheinbaum en Pala

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El presidente surcoreano inició su agenda oficial con una ofrenda floral en el Monumento a los Niños Héroes. La visita, la primera de un mandatario coreano en 16 años, busca fortalecer lazos comerciales y tecnológicos, con un intercambio bilateral que alcanzó los 29,700 millones de dólares en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 11:18 AM.
En Internacional y editada el 24/09/2026 11:57 AM.