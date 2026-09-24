México no se suma a declaración de la ONU que exige alto el fuego incondicional de Rusia en Ucrania

...

A pesar de reunirse con el canciller ucraniano, México optó por no firmar el pronunciamiento liderado por la Unión Europea. La decisión refleja la postura de "neutralidad" mantenida desde 2022, contrastando con su voto favorable en resoluciones anteriores de la Asamblea General.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 10:21 AM.
En Internacional y editada el 24/09/2026 10:27 AM.