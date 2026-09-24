México no se suma a declaración de la ONU que exige alto el fuego incondicional de Rusia en Ucrania

El nombre de México no apareció entre los 51 países que respaldaron este martes una declaración conjunta en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir a Rusia un alto el fuego "total, inmediato e incondicional" en Ucrania. El pronunciamiento, leído por la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, junto a los cancilleres de Ucrania y Francia, Andrii Sybiha y Jean-Noël Barrot, fue presentado antes de una reunión del Consejo de Seguridad en el marco de la 81ª Asamblea General en Nueva York.La ausencia mexicana resulta llamativa debido al contexto diplomático reciente. Apenas un día antes, el canciller Roberto Velasco Álvarez, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cita internacional, sostuvo un encuentro bilateral con Sybiha. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha divulgado detalles de la reunión, el canciller ucraniano agradeció públicamente en la red social X el respaldo de México a la "soberanía e integridad territorial" de su país. Sin embargo, esta adhesión política no se tradujo en la firma de la declaración, que sí contó con el apoyo de naciones latinoamericanas como Honduras, Costa Rica y Panamá, además de miembros de la UE, Reino Unido, Canadá, Japón y Corea del Sur.Es importante distinguir este ejercicio de una votación formal. En febrero pasado, México sí se sumó a los 107 votos a favor de una resolución de la Asamblea General que exigía el retiro de las tropas rusas. La declaración actual, en cambio, es una adhesión voluntaria que busca presionar por una cesación inmediata de hostilidades y expresa preocupación por los ataques en el mar Negro que amenazan la seguridad alimentaria global.La postura de México se enmarca en la doctrina de "neutralidad" activa que ha mantenido desde el inicio de la invasión en 2022, primero bajo Andrés Manuel López Obrador y ahora continuada por Sheinbaum, priorizando el diálogo sobre la condena explícita o la participación en coaliciones punitivas. Esta línea ha generado debate entre analistas como Arturo Sarukhan, quien señala que dicha neutralidad difiere de precedentes históricos donde México sí tomó partido contra agresiones territoriales, como en la Guerra Civil Española.Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervino ante el pleno de la Asamblea General cuestionando la voluntad de paz de Vladímir Putin y acusando al ejército ruso de reclutar combatientes de decenas de países. Por otro lado, la relación entre Washington y Kiev sigue marcada por la tensión y el interés transaccional. Tras la disputada reunión de febrero de 2025 entre Donald Trump, JD Vance y Zelenski, ambos países firmaron en abril un acuerdo para crear un Fondo de Inversión para la Reconstrucción, que otorga a Estados Unidos acceso preferente a recursos estratégicos como litio y titanio a cambio de la ayuda militar enviada desde 2022. Recientemente, Trump reavivó la controversia al sugerir que EE. UU. puede "tomar prácticamente lo que quiera" de esos yacimientos, añadiendo complejidad al escenario geopolítico que rodea el conflicto.