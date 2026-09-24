Netanyahu califica de "la mayor mentira del siglo" las acusaciones de genocidio en Gaza

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El primer ministro israelí defendió las acciones militares de su país y justificó los ataques contra Irán mientras decenas de delegados abandonaban el recinto. Horas antes, el presidente palestino habló desde Ramala tras serle negada la visa por Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 01:55 PM.
En Internacional y editada el 24/09/2026 01:57 PM.