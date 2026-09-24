Nigeria desmantela laboratorio de metanfetamina vinculado a cárteles mexicanos

...

Las autoridades nigerianas arrestaron a dos sospechosos locales y persiguen a un miembro de un cártel mexicano tras hallar precursores químicos en un laboratorio clandestino. Este es el cuarto operativo de este tipo en meses, confirmando la expansión de redes criminales mexicanas en África para abastecer mercados globales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 24/09/2026 09:03 AM.