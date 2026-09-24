Nigeria desmantela laboratorio de metanfetamina vinculado a cárteles mexicanos

La Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas de Nigeria (NDLEA) anunció el arresto de dos hombres sospechosos de operar un laboratorio de producción de metanfetamina en el estado de Enugu, en el sureste del país. La operación, llevada a cabo en la ciudad de Obeagu, distrito de Awgu, permitió incautar grandes cantidades de precursores químicos y reveló vínculos directos con el crimen organizado mexicano.Los detenidos son Chukwu Obumneme Christopher, de 45 años, y Chukwu Georginus Monday, de 60. Según la NDLEA, ambos trabajaban junto a un hombre identificado como Rodríguez Villanueva, descrito como un "conocido miembro de un cártel mexicano de la droga". Mientras los dos sospechosos nigerianos ya comparecieron ante un tribunal y su juicio continuará el 21 de octubre, Rodríguez Villanueva logró huir de Nigeria y actualmente es buscado por las autoridades internacionales.Este desmantelamiento marca el cuarto laboratorio de metanfetamina a gran escala destruido en Nigeria desde mayo, lo que ha intensificado las alertas sobre la consolidación de África Occidental como una plataforma estratégica para el narcotráfico. Investigaciones recientes, incluyendo un reporte de la AFP, indican que los cárteles mexicanos están estableciendo operaciones logísticas y de producción en países como Nigeria y Sudáfrica. El objetivo es utilizar la región como puente para satisfacer la creciente demanda de drogas sintéticas en Europa, el sudeste asiático y Oceanía, aprovechando las rutas de tránsito existentes para la cocaína procedente de Sudamérica.Femi Babafemi, portavoz de la NDLEA, confirmó que al menos cinco ciudadanos mexicanos han sido detenidos en Nigeria desde mayo en operaciones relacionadas con estas instalaciones clandestinas. La presencia de estos actores extranjeros subraya la sofisticación de las redes criminales, que no solo usan el continente africano para el trasiego, sino ahora también para la manufactura de estupefacientes, explotando vacíos legales y la corrupción local para expandir su alcance global.