Trump y Xi Jinping abordan la "superinteligencia" en Washington sin acordar frenar su desarrollo

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Los mandatarios de las dos potencias iniciaron diálogos sobre IA en el marco de la visita de Estado del líder chino. Aunque existe un mecanismo de consultas, Pekín no ha confirmado la extensión de la tregua comercial más allá de noviembre, mientras Washington mantiene su ventaja tecnológica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 12:16 PM.
En Internacional y editada el 24/09/2026 12:19 PM.