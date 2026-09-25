Administración Trump evalúa restricciones voluntarias a exportaciones de diésel ante alza de precios

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El secretario de Energía busca un acuerdo con las petroleras para limitar ventas al exterior sin recurrir a una prohibición legal, que la industria advierte podría reducir la producción nacional y afectar el suministro de gasolina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 02:02 PM.
En Internacional y editada el 25/09/2026 02:06 PM.