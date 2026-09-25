Zelenski confirma autorización de Trump para que Ucrania fabrique misiles interceptores Patriot

...

El mandatario ucraniano aseguró que cuenta con el permiso estadounidense para producir localmente los interceptores necesarios para contrarrestar los ataques balísticos rusos, aunque advirtió que seguirá dependiendo de las importaciones aliadas a corto plazo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 10:19 AM.
En Internacional y editada el 25/09/2026 10:26 AM.