Zelenski confirma autorización de Trump para que Ucrania fabrique misiles interceptores Patriot

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este viernes que su país ha recibido la autorización oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para fabricar por cuenta propia misiles interceptores compatibles con los sistemas de defensa aérea Patriot. Esta decisión busca paliar el grave déficit de munición que enfrenta el Ejército ucraniano, el cual lo deja vulnerable ante los constantes ataques con misiles balísticos lanzados por Rusia contra objetivos civiles y militares.La aprobación marca un cambio significativo en la postura de Washington. Aunque Trump había mencionado inicialmente esta posibilidad durante la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) a finales de julio, posteriormente mostró reservas debido a la naturaleza estratégica y sensible de esta tecnología. Sin embargo, la urgencia del conflicto y la escasez global de estos insumos parecen haber pesado más en la decisión final. La demanda mundial de misiles Patriot se disparó en el primer trimestre de 2026 tras la escalada bélica en Oriente Medio provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que redujo aún más la disponibilidad para Kiev.Para avanzar en este proyecto, Zelenski ya sostuvo reuniones con representantes de Raytheon, la empresa estadounidense fabricante de estos misiles, con el fin de establecer los detalles técnicos y logísticos para iniciar la producción local. No obstante, el mandatario ucraniano fue claro al señalar que la fabricación doméstica no dará resultados inmediatos. Por ello, Ucrania seguirá necesitando suministros directos de misiles provenientes de Estados Unidos y sus aliados europeos para garantizar su capacidad defensiva durante el próximo invierno, un periodo históricamente crítico para la intensidad de los bombardeos rusos.Esta medida representa un paso hacia la autonomía estratégica de Ucrania en materia de defensa aérea, aunque su implementación efectiva dependerá de la velocidad con la que se establezcan las líneas de producción y la transferencia tecnológica necesaria por parte de la industria estadounidense.