Mexicano de 66 años fallece por descompensación en Machu Picchu

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El visitante sufrió una descompensación mientras tomaba fotografías en la zona alta de la ciudadela inca. Las autoridades peruanas brindaron asistencia inmediata, pero no pudieron salvar su vida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 07:08 AM.
En Internacional y editada el 26/09/2026 07:11 AM.