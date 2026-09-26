Mexicano de 66 años fallece por descompensación en Machu Picchu

Un turista mexicano, identificado como Álvaro Sánchez Pérez, de 66 años, falleció este viernes 25 de septiembre en la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en la región de Cusco, al sur de Perú. De acuerdo con el informe de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:25 horas (hora local).El incidente tuvo lugar en una de las plataformas de la ruta 2, en la parte alta del sector de andenes de la famosa zona arqueológica. Según las fuentes oficiales, Sánchez Pérez sufrió una descompensación repentina mientras se encontraba fotografiando el monumento. El personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu brindó asistencia inmediata al visitante y activó los protocolos de emergencia, comunicando el hecho a la clínica ubicada en el ingreso de la ciudadela así como a la Policía Nacional de Perú. Sin embargo, pese a los esfuerzos de rescate, no fue posible salvar su vida.La ubicación geográfica de Machu Picchu juega un factor crucial en este tipo de incidentes. La ciudadela se encuentra a 2,400 metros sobre el nivel del mar, una altitud significativa que, aunque es mil metros menor a la de la ciudad de Cusco, sigue siendo propensa a provocar el llamado "mal de altura" o soroche. Este mal puede afectar gravemente a los visitantes, especialmente a aquellos con condiciones cardíacas o respiratorias preexistentes, causando desde mareos leves hasta complicaciones severas como la experimentada por el ciudadano mexicano.Las autoridades peruanas continúan con los procedimientos administrativos correspondientes para el traslado del cuerpo y la notificación a los familiares del fallecido en México. Este triste evento recuerda a los viajeros la importancia de tomar precauciones, hidratarse adecuadamente y consultar con un médico antes de visitar zonas de gran altitud en los Andes peruanos.