Trump rechaza plan iraní de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz y hasta lo bautiza

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Teherán propuso una tregua regional y la liberación de activos congelados a cambio de despejar la vía marítima clave. El mandatario estadounidense mostró escepticismo sobre el cumplimiento iraní y sugirió la posibilidad de nuevos bombardeos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 05:57 AM.
En Internacional y editada el 26/09/2026 06:02 AM.