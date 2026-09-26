Trump rechaza plan iraní de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz y hasta lo bautiza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta presentada por Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica para el comercio global de petróleo que ha permanecido bloqueada durante casi siete meses de conflicto entre ambas naciones. La decisión se dio apenas horas después de que el canciller iraní, Abás Araqchi, anunciara que Teherán había entregado un "plan concreto de siete días" a Washington a través de intermediarios en Qatar.Según informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, Trump mostró profundo escepticismo sobre la voluntad de Irán para cumplir con sus exigencias y consideró probable una renovada campaña de bombardeos en lugar de aceptar la tregua. En un gesto simbólico, el mandatario publicó en su plataforma Truth Social un mapa donde el estrecho aparecía circulado y etiquetado como "Estrecho Trump", reafirmando su postura de máxima presión.Detalles de la propuesta iraní:El plan presentado por Araqchi contemplaba condiciones específicas para desescalar la crisis: