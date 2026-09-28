Artista aérea sufre caída durante espectáculo en Guangzhou; autoridades investigan caída

La noche del 26 de septiembre, el mundo del espectáculo circense fue sacudido por un grave accidente en el parque Lingnan Impression, ubicado en Guangzhou, China. Una artista aérea sufrió una fuerte caída durante una función especial organizada con motivo de las celebraciones del Festival de Medio Otoño, dejando a los espectadores en estado de shock.Detalles del incidenteSegún videos difundidos en redes sociales y reportes de medios locales, la acróbata se encontraba suspendida bajo una estructura decorativa con forma de lámpara, realizando movimientos sobre un aro. En medio de la maniobra, perdió el soporte y cayó directamente al suelo. Aunque algunos reportes no oficiales estiman que la caída fue desde una altura superior a los 10 metros, esta cifra aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, ni se ha establecido públicamente la causa exacta del fallo.Estado de salud y respuesta inmediataTras el impacto, el personal del recinto acudió rápidamente para auxiliar a la artista y solicitar atención médica de emergencia. Fue trasladada de inmediato a un hospital, donde se le diagnosticó una fractura en una de sus piernas. Afortunadamente, sus signos vitales se mantienen estables y su vida no corre peligro. La propia artista compartió posteriormente imágenes desde el centro médico, confirmando que presenta lesiones que requieren tratamiento y reposo.Investigación y suspensión del showEn respuesta al accidente, la administración del parque Lingnan Impression confirmó la suspensión inmediata del espectáculo involucrado. El recinto aseguró que la artista recibió atención médica de forma inmediata y que el programa no se reanudará mientras se revisa la situación a fondo. El incidente ha generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan las condiciones de seguridad del acto y la aparente ausencia de redes de protección o colchonetas debajo de la artista. Hasta el momento, las autoridades y el recinto continúan con una investigación exhaustiva para determinar si hubo una falla específica en el equipo o un error humano, con el objetivo de establecer las medidas correctivas necesarias antes de considerar el regreso de la función.