Artista aérea sufre caída durante espectáculo en Guangzhou; autoridades investigan caída

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Una acróbata cayó desde una altura estimada de más de 10 metros durante una presentación en el parque Lingnan Impression. Sufrió una fractura en la pierna, pero su vida no corre peligro. El recinto suspendió el show mientras se investigan las causas del incidente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 12:46 PM.
En Internacional y editada el 28/09/2026 12:51 PM.