Epidemia de ébola en la RDC supera los 8.000 casos y roza las 4.000 muertes

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El brote, el segundo más mortífero de la historia, registra una letalidad del 48,4% y afecta a siete provincias. Aunque no hay tratamiento específico para la cepa Bundibugyo, se avanza en ensayos clínicos de nuevas vacunas mientras se utiliza Ervebo como medida preventiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 10:38 AM.
En Internacional y editada el 28/09/2026 10:50 AM.