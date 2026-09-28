El papa León XIV se reúne con víctimas de abusos en Lourdes y abre la puerta a cambios

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El pontífice dedicó casi dos horas a escuchar a siete sobrevivientes, quienes salieron del encuentro esperanzados ante el compromiso verbal del papa de combatir la dimensión sistémica de estos crímenes y aplicar medidas reales de prevención y reparación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 12:42 PM.
En Internacional y editada el 28/09/2026 12:46 PM.