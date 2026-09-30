Francia propone a México profundizar lazos económicos y asegurar cadenas de suministro

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Durante la presentación del Informe Económico Francia-México 2026, el ministro francés Nicolas Forissier instó a fortalecer la diversificación de mercados y la cooperación en minerales críticos. La relación bilateral, que ya acumula 13,600 millones de dólares en inversión, busca potenciarse con el nuevo Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 10:38 AM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 10:52 AM.