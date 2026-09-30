Francia propone a México profundizar lazos económicos y asegurar cadenas de suministro

Francia hizo un llamado oficial a México para profundizar su relación económica, con el objetivo de impulsar nuevas alternativas comerciales frente a las grandes potencias y fortalecer la diversificación de mercados y cadenas de suministro. La propuesta fue presentada en un contexto internacional donde el intercambio y los vínculos financieros son utilizados cada vez más como instrumentos de presión geopolítica."Terceras vías" y seguridad en las cadenas de suministroDurante la presentación del Informe Económico Francia-México 2026, el ministro delegado de Comercio Exterior y Atracción Económica de Francia, Nicolas Forissier, destacó que ambos países comparten una visión basada en el multilateralismo y en reglas comerciales claras. El funcionario subrayó la importancia de construir "terceras vías" y garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro, particularmente aquellas relacionadas con minerales críticos y tierras raras. Forissier señaló que Francia considera a México una puerta de entrada estratégica al continente americano, mientras que París pretende consolidarse como una plataforma para que las compañías mexicanas puedan expandirse hacia la Unión Europea, el norte de África, África subsahariana y Oriente Medio.Cifras récord de inversión y empleoLa presencia del país europeo en territorio mexicano es sólida y sigue en crecimiento. Actualmente, operan en México unas 700 compañías francesas, entre las que se incluyen 37 de las 40 empresas más grandes de Francia. De acuerdo con el informe de la Embajada francesa, estas firmas generan más de 215,000 empleos directos.Los datos financieros reflejan la solidez de esta alianza: