Influencer ucraniano desata indignación global por montar una tortuga marina en reserva de Omán

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El entrenador físico Vadym Oleynik y su pareja fueron filmados perturbando a una tortuga marina durante su anidación en la reserva de Ras Al Jinz, Omán. El video generó un fuerte repudio internacional de organizaciones ambientalistas y desencadenó una investigación oficial con medidas legales por parte de las autoridades del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 12:03 PM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 12:09 PM.