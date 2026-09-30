Influencer ucraniano desata indignación global por montar una tortuga marina en reserva de Omán

Un influencer ucraniano y su pareja han desatado una ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones de protección animal tras difundir un video en el que se les observa montando una tortuga marina mientras el reptil depositaba sus huevos. El incidente ocurrió el 28 de septiembre en la reserva natural de Ras Al Jinz, en Omán.El incidente en la reserva naturalEl protagonista de las imágenes es Vadym Oleynik, un entrenador físico de 32 años con 200,000 seguidores en Instagram, quien viajaba junto a su pareja, la cosmetóloga Olena Kravchenko. Según reportes del medio The Sun, el video muestra a Oleynik cargando a una cría de tortuga y tropezando hasta caer sobre el ejemplar adulto, que intentaba escapar.Lejos de detenerse, el influencer se sentó sobre el caparazón del animal para posar ante la cámara, riendo mientras la cría se agitaba entre sus manos. Kravchenko también fue filmada cometiendo la misma acción, sentándose sobre el caparazón de la tortuga marina.Repudio internacional y medidas legalesRas Al Jinz es reconocido como uno de los principales sitios de anidación de tortugas marinas en la región. Sus normas establecen de forma explícita que tocar o perturbar a los animales está estrictamente prohibido, y las autoridades recuerdan a los visitantes la obligación de observar a las tortugas a una distancia segura.La Autoridad de Medio Ambiente de Omán confirmó que el incidente se encuentra bajo investigación y que ya se aplicaron "medidas legales" contra los responsables. La reacción de las organizaciones de defensa animal fue inmediata y contundente. La ONG ucraniana United For Animals calificó el acto de "salvajismo y un desprecio total por la vida", añadiendo que tratar a las criaturas vivas como "juguetes o mercancías desechables en el siglo XXI representa un profundo fracaso moral". Un proyecto de conservación italiano también se sumó a las críticas, describiendo la actitud como "repugnante, explotación, maltrato y abuso", y recordando que estos animales silvestres nunca deben ser utilizados como accesorios para fotografías.Disculpas públicas del influencerAnte la fuerte presión mediática y la ola de críticas, Oleynik ofreció una disculpa pública a través de su cuenta de Instagram. "No vi las reglas. Cometí un error y pido disculpas a todos", declaró el influencer, admitiendo ante sus seguidores que se equivocó al no respetar la normativa vigente para el manejo de la fauna dentro de la reserva natural. A pesar de las disculpas, el caso sirve como un severo recordatorio sobre la importancia de respetar los ecosistemas naturales y las regulaciones de protección de la vida silvestre, especialmente en espacios críticos para la supervivencia de especies vulnerables.