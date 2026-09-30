Irán recibe propuesta de EE. UU tras el rechazo de Trump a su plan para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán anunció que ha recibido una nueva propuesta de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump rechazara el fin de semana el plan de siete días presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.La respuesta estadounidense y las exigencias de TeheránAunque el portavoz iraní Mohayerani no proporcionó detalles específicos, medios locales como la agencia Mehr informaron que el país recibió "la respuesta de la parte estadounidense a la propuesta del mediador catarí", tras la reunión sostenida el lunes por el canciller Araqchí en Nueva York. Araqchí señaló que la intención de la reunión era "allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones" de la República Islámica. Para acceder a reabrir el estratégico paso marítimo y retomar las negociaciones sobre su programa nuclear, Irán exige el cumplimiento de varios puntos por parte de Washington: