Irán recibe propuesta de EE. UU tras el rechazo de Trump a su plan para reabrir el estrecho de Ormuz

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Teherán anunció la recepción de una respuesta estadounidense mediada por Catar, luego de que el presidente Trump calificara de "inaceptable" el plan iraní de siete días. El gobierno de Masud Pezeshkian busca restablecer el acuerdo de Islamabad en medio de un conflicto que ya lleva ocho meses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 08:38 AM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 08:42 AM.