Netanyahu acusa a un piloto de Flydubai de intentar estrellar el avión tras apuñalar a su copiloto

...

El primer ministro de Israel calificó como un "intento de atentado terrorista" el suceso en un vuelo de Dubai a Tel Aviv, que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí tras un abrupto descenso en picada. El presunto agresor fue neutralizado por los pasajeros y queda bajo custodia de las autoridades saudíes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 10:26 AM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 10:33 AM.