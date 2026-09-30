Netanyahu acusa a un piloto de Flydubai de intentar estrellar el avión tras apuñalar a su copiloto

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que sufrió un grave incidente y aterrizó de emergencia en Arabia Saudí, intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina. El mandatario calificó el suceso como un "incidente de seguridad extremadamente grave" y dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante "posibles amenazas adicionales".Caos en la cabina y descenso en picadaEl vuelo, que partió de Dubai con destino a Tel Aviv y transportaba principalmente a pasajeros israelíes, vivió momentos de pánico. Netanyahu reveló que habló con uno de los pasajeros, quien describió cómo el avión entró en barrena y comenzó a caer en picado. Según el diario israelí Haaretz, la nave descendió más de 5 kilómetros en menos de dos minutos. El Canal 12 de la televisión israelí difundió videos que muestran el caos durante el repentino descenso, así como imágenes del presunto agresor maniatado por los pasajeros que lograron neutralizarlo. También se observó a uno de los pilotos ensangrentado y tendido en el suelo de la aeronave.Alerta máxima y contexto políticoEl ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, fue aún más contundente al calificar el suceso directamente como un "intento de atentado terrorista yihadista". Este incidente ocurre en un contexto de alta tensión política. Apenas el martes, Netanyahu había advertido sobre presuntos indicios de que "enemigos" de Israel podrían atacar el país antes de las elecciones del 27 de octubre, sin proporcionar más detalles. Tras estas declaraciones, el líder de la oposición, Yair Lapid, exigió mantener un encuentro urgente para recibir información clasificada sobre la situación de seguridad. Este miércoles, tras conocerse el intento de secuestro del vuelo, Lapid expresó su postura a través de la red social X, presionando al gobierno por la falta de transparencia preventiva.Aterrizaje en Tabuk y detención del agresorLa aeronave logró realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí. Desde allí, se espera que las autoridades coordinen la repatriación de los pasajeros y la tripulación. Por su parte, el presunto agresor ya ha sido detenido e interrogado por las autoridades saudíes, mientras que las investigaciones conjuntas entre Riad y Tel Aviv buscan esclarecer los motivos exactos detrás de este intento de sabotaje aéreo.