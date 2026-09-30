Un tiburón perdido en Busan se convierte en celebridad en Corea del Sur e impulsa la economía local

...

El escualo de 3.5 metros, apodado "Bukhangi", ha cautivado a multitudes en un canal artificial, disparando las ventas de productos temáticos y las acciones de la creadora de "Baby Shark", mientras las autoridades evalúan cómo devolverlo al mar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 04:40 PM.
En Internacional y editada el 30/09/2026 04:43 PM.